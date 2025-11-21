Prisma Postgres

Create and manage Prisma Postgres databases instantly with zero setup. Get production-ready Postgres databases in seconds, directly from Raycast.

Commands

Create Database : Creates a new Prisma Postgres database.

: Creates a new Prisma Postgres database. List Databases: View all your previously created databases with connection strings, expiry status, and claim URLs.

Preferences

Default Region: Choose your preferred region for database creation (defaults to US East)

Databases created through this extension expire after 24 hours. To keep your database permanently, use the claim URL provided after creation.