StoreProAIiOSWindowsTeamsDevelopersBlogPricing
Log inDownload
Log in
Extension Icon

Prisma Postgres

Create and manage Prisma Postgres databases instantly with zero setup
AvatarAman Varshney
New
Install Extension
Overview

Prisma Postgres

Create and manage Prisma Postgres databases instantly with zero setup. Get production-ready Postgres databases in seconds, directly from Raycast.

Commands

  • Create Database: Creates a new Prisma Postgres database.
  • List Databases: View all your previously created databases with connection strings, expiry status, and claim URLs.

Preferences

  • Default Region: Choose your preferred region for database creation (defaults to US East)

Databases created through this extension expire after 24 hours. To keep your database permanently, use the claim URL provided after creation.

Contributors1
Avatarpernielsentikaer
Compatibility
  • macOS
  • Windows
Categories
Developer Tools
Source code
View source
Report BugRequest Feature
Product
StoreProTeamsPricingChangelogBrowser ExtensionDevelopersiOSWindowsAPI DocsManualTroubleshootingRaycast vs AlfredFAQ
Core Features
Raycast AIRaycast NotesRaycast FocusClipboard HistoryWindow ManagementSnippetsFile SearchQuicklinksCalculatorCalendarSystemEmoji Picker
Top Extensions
Design ToolsDeveloper ToolsPomodoro TimerProductivityProject ManagementTime ManagementTranscriptTranslationWork From HomeAI
Company
ManifestoCustomersCareersTerms of ServicePrivacy PolicyAcceptable Use PolicyDPATrust CenterPress KitContact
Community
Community StoriesAmbassadorsSlackX/TwitterGitHubDribbble
By Raycast
Try Raycast AIExplore SnippetsExplore QuicklinksPromptsChat Presetsray.soIcon MakerMerchWallpapers
Subscribe to our newsletter.

Get product updates and news in your inbox. No spam.

By submitting your email address, you agree to receive Raycast’s monthly newsletter. For more information, please read our privacy policy. You can always withdraw your consent.