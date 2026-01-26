StoreProAIiOSWindowsTeamsDevelopersBlogPricing
Supabase Cron Monitor

Monitor Supabase pg_cron jobs and run history.
AvatarAdrian Martén
Overview

Supabase Cron Monitor (Raycast Extension)

Monitor Supabase pg_cron jobs and run history directly in Raycast.

Requirements

  • Supabase project with pg_cron enabled
  • Service role key (used to query wrapper views / RPC functions)

Setup

  1. Run the SQL migration in assets/001_setup_cron_monitoring.sql in your Supabase SQL editor.
    • This creates public.cron_job, public.cron_job_run_details, and RPC fallbacks.
  2. Open Raycast → Extensions → Supabase Cron Monitor → Preferences.
  3. Fill in:
    • Supabase URL (e.g. https://your-project.supabase.co)
    • Service Role Key
  4. Launch the commands:
    • Cron Jobs – list jobs with status and last run
    • Cron Runs – browse recent run history

Commands

  • Cron Jobs (cron-jobs): list jobs, view details, and open per-job run history.
  • Cron Runs (cron-runs): browse recent runs across all jobs.
  • Menubar Supabase Cron Monitor (menubar-cron-monitor): live cron health and actions in the menu bar.

Helpful Actions

  • Open Supabase SQL editor
  • Copy setup SQL to clipboard
  • Refresh data

Screenshots (Raycast Store)

Save screenshots to metadata/screenshots/ with Raycast's Window Capture tool.

Recommended set (2000×1250 PNG):

  1. metadata/screenshots/01-cron-jobs.png – list view with detail panel open
  2. metadata/screenshots/02-job-history.png – per-job run history
  3. metadata/screenshots/03-recent-runs.png – global recent runs command

Tip: Use Raycast → Window Capture → Save to Metadata to ensure consistent backgrounds.

Development

npm install
npm run dev

Security

The service role key is powerful. Use a dedicated project and keep it private.

Compatibility
  • macOS
