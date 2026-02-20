Track usage across your AI coding agents in one place.
|Agent
|Data Source
|Setup Required
|Amp
|Local SQLite database
|None (auto-detected)
|Codex
|OpenAI API
|None (auto-detected after
codex login)
|Droid
|Factory AI API
|Authorization token
|Gemini
|Local state file
|None (auto-detected)
|Kimi
|Moonshot API
|Authorization token
codex login in Terminal (if you are not already logged in)
~/.codex/auth.json
Optional fallback:
Codex Authorization Token).
Authorization header value
⌘⌥↑ /
⌘⌥↓ to reorder agents in the list
|Shortcut
|Action
↵
|Refresh usage data
⌘C
|Copy usage details
⌘⌥↑
|Move agent up
⌘⌥↓
|Move agent down
More agents coming soon: Claude Code, and others.