Fetch YouTube Transcript

Overview

Fetch YouTube Transcript is a Raycast extension that allows you to easily fetch and save transcripts from YouTube videos.

Features

Quickly retrieve transcripts for YouTube videos

Customizable download location

Simple and intuitive interface

Installation

Install this extension through the Raycast Store.

Usage

Open Raycast Run the "Fetch YouTube Transcript" command Paste the YouTube video URL Provide the full YouTube video URL (e.g., https://www.youtube.com/watch?v=exampleID or https://youtu.be/exampleID) It will automatically fetch the transcript and save it to the downloads folder.

Author

Apoorv Khandelwal

License

MIT

Dependencies

@raycast/api (v1.82.5)

ytdl-core (v4.11.5)

node-fetch (v3.3.2)

Development

Build: ray build -e dist

Development: ray develop

Lint: ray lint

Publish: npx @raycast/api@latest publish

Categories