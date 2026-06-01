Harness Control Plane

Interactive map of your AI coding ecosystem. Discovers skills, agents, MCP servers, rules, and instructions configured across Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot, and Continue.dev — all in one searchable view.

Commands

Search Ecosystem — Browse every discovered asset grouped by type

— Browse every discovered asset grouped by type Skills — Slash commands across Claude Code, Codex, and Gemini CLI

— Slash commands across Claude Code, Codex, and Gemini CLI Agents — Subagent definitions

— Subagent definitions MCP Servers — Configured MCP servers grouped by transport (stdio, SSE, HTTP)

— Configured MCP servers grouped by transport (stdio, SSE, HTTP) Rules — Claude Code, Cursor, and Windsurf rules

What it scans

The extension reads configuration files from standard locations:

~/.claude/ — commands, agents, rules, CLAUDE.md , .mcp.json

— commands, agents, rules, , ~/.codex/ — skills, agents, instructions.md , mcp.json

— skills, agents, , ~/.gemini/ — skills, GEMINI.md , mcp.json

— skills, , ~/.continue/config.json

Project-level: .cursor/rules/ , .cursorrules , .windsurf/rules/ , .windsurfrules , .github/copilot-instructions.md , AGENTS.md , .mcp.json

No network requests are made. All scanning is read-only and local.

Actions

For each asset: