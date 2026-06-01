Interactive map of your AI coding ecosystem. Discovers skills, agents, MCP servers, rules, and instructions configured across Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot, and Continue.dev — all in one searchable view.
The extension reads configuration files from standard locations:
~/.claude/ — commands, agents, rules,
CLAUDE.md,
.mcp.json
~/.codex/ — skills, agents,
instructions.md,
mcp.json
~/.gemini/ — skills,
GEMINI.md,
mcp.json
~/.continue/config.json
.cursor/rules/,
.cursorrules,
.windsurf/rules/,
.windsurfrules,
.github/copilot-instructions.md,
AGENTS.md,
.mcp.json
No network requests are made. All scanning is read-only and local.
For each asset: