GetCompress

Quickly compress videos, images, GIFs, and PDFs in batches: enjoy up to 90% smaller files with minimal quality loss, all offline and secure on your Mac or PC.

Prerequisites

GetCompress installation is required to use this extension

Commands

Import Files Add the selected files to GetCompress for further compression or conversion.

Compress Files quickly Hit enter and compress the selected files straight away, using the saved presets in GetCompress, or choose a preset or quality from dropdown optional arguments. Note: actual preset names are unavailable here because Raycast does not allow dynamic arguments for commands without opening a separate screen. Instead, you select presets by index, following the same ordering that you see in your app.

Compress Files Compress selected files after selecting quality, output format or presets More options are available here, as presets names and quality values are fetched from GetCompress data.



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