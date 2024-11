Fancy Fonts

The fastest fancy text generator for macOS. Turn your normal text into fancy text!

Some examples:

๐š‚๐š๐šŠ๐šข ๐š’๐š— ๐š๐š‘๐šŽ ๐š๐š•๐š˜๐š

๐•พ๐–™๐–†๐–ž ๐–Ž๐–“ ๐–™๐–๐–Š ๐–‹๐–‘๐–”๐–œ

Sฬถtฬถฬถaฬถyฬถ iฬถnฬถ tฬถhฬถeฬถ fฬถlฬถoฬถwฬถ

๐’ฎ๐“‰๐’ถ๐“Ž ๐’พ๐“ƒ ๐“‰๐’ฝโ„ฏ ๐’ป๐“โ„ด๐“Œ

This extension converts your text by using pseudofonts made with unicode characters.

Note: Some of these fonts might not be recognizable by screen-readers. So please use them with care.

Credits to fancy-fonts-text for the inspiration.