Ray Boop

Port of Boop to Raycast

Select Text in an editor and run Ray Boop to select a text transform and paste directly back into your text document or Shift + Enter to copy to clipboard.

If no text is selected it will take the text from your clipboard instead and transform the text to your clipboard or Shift + Enter to paste in the active window.

Features

Smart Input Detection : Automatically detects selected text, falls back to clipboard

: Automatically detects selected text, falls back to clipboard Context-Sensitive Actions : Different primary actions based on input source

: Different primary actions based on input source Live Preview : See transformation results before applying (can be toggled in preferences)

: See transformation results before applying (can be toggled in preferences) Smart Suggestions : AI-powered script suggestions based on your content

: AI-powered script suggestions based on your content Script Information: Enhanced feedback with info and error messages

Available Scripts

πŸ”€ Text Case Operations

Camel Case 🐫 - convertsYourTextToCamelCase

🐫 - convertsYourTextToCamelCase Kebab Case πŸ”— - converts-your-text-to-kebab-case

πŸ”— - converts-your-text-to-kebab-case Snake Case 🐍 - converts_your_text_to_snake_case

🐍 - converts_your_text_to_snake_case Start Case 🎯 - Converts Your Text To Start Case

🎯 - Converts Your Text To Start Case Sponge Case 🧽 - cOnVeRtS yOuR tExT tO sPoNgE cAsE

🧽 - cOnVeRtS yOuR tExT tO sPoNgE cAsE Uppercase ⬆️ - CONVERTS YOUR TEXT TO UPPERCASE

⬆️ - CONVERTS YOUR TEXT TO UPPERCASE Lowercase ⬇️ - converts your text to lowercase

⬇️ - converts your text to lowercase Toggle Camel/Hyphen πŸ”„ - Toggles between camelCase and hyphen-case

πŸ”’ Encoding/Decoding

Base64 Encode πŸ”’ - Encodes your text to Base64

πŸ”’ - Encodes your text to Base64 Base64 Decode πŸ”“ - Decodes your text from Base64

πŸ”“ - Decodes your text from Base64 URL Encode 🌐 - Encodes your text for URLs

🌐 - Encodes your text for URLs URL Decode 🌐 - Decodes URL encoded text

🌐 - Decodes URL encoded text HTML Encode πŸ“ - Encodes HTML entities

πŸ“ - Encodes HTML entities HTML Decode πŸ“ - Decodes HTML entities

πŸ“ - Decodes HTML entities HTML Encode All πŸ“ - Encodes all characters as HTML entities

πŸ“ - Encodes all characters as HTML entities URL Entities Encode 🌐 - Encodes URL entities

🌐 - Encodes URL entities URL Entities Decode 🌐 - Decodes URL entities

πŸ” Hash/Crypto

MD5 Checksum πŸ” - Computes the MD5 checksum of your text

πŸ” - Computes the MD5 checksum of your text SHA1 Checksum πŸ”‘ - Computes the SHA1 checksum of your text

πŸ”‘ - Computes the SHA1 checksum of your text SHA256 Checksum πŸ›‘οΈ - Computes the SHA256 checksum of your text

πŸ›‘οΈ - Computes the SHA256 checksum of your text SHA512 Checksum πŸ”’ - Computes the SHA512 checksum of your text

πŸ”’ - Computes the SHA512 checksum of your text ROT13 πŸ”„ - Applies ROT13 cipher to your text

πŸ”„ - Applies ROT13 cipher to your text JWT Decode πŸ—οΈ - Decodes JSON Web Tokens

✨ Formatting

Format JSON ✨ - Cleans and formats JSON documents

✨ - Cleans and formats JSON documents Format XML πŸ“„ - Formats XML documents

πŸ“„ - Formats XML documents Format CSS 🎨 - Formats CSS stylesheets

🎨 - Formats CSS stylesheets Format SQL πŸ—„οΈ - Formats SQL queries

πŸ—„οΈ - Formats SQL queries Minify JSON πŸ“¦ - Minifies JSON by removing whitespace

πŸ“¦ - Minifies JSON by removing whitespace Minify XML πŸ“¦ - Minifies XML by removing whitespace

πŸ“¦ - Minifies XML by removing whitespace Minify CSS πŸ“¦ - Minifies CSS by removing whitespace

πŸ“¦ - Minifies CSS by removing whitespace Minify SQL πŸ“¦ - Minifies SQL by removing whitespace

πŸ”„ Data Conversion

JSON to YAML πŸ”„ - Converts JSON to YAML format

πŸ”„ - Converts JSON to YAML format YAML to JSON πŸ”„ - Converts YAML to JSON format

πŸ”„ - Converts YAML to JSON format JSON to CSV πŸ“Š - Converts JSON to CSV format

πŸ“Š - Converts JSON to CSV format CSV to JSON πŸ“Š - Converts CSV to JSON format

πŸ“Š - Converts CSV to JSON format CSV to JSON (Headerless) πŸ“Š - Converts headerless CSV to JSON

πŸ“Š - Converts headerless CSV to JSON JSON to Query String 🌐 - Converts JSON to URL query string

🌐 - Converts JSON to URL query string Query String to JSON 🌐 - Converts URL query string to JSON

🌐 - Converts URL query string to JSON JS Object to JSON πŸ“ - Converts JavaScript object notation to JSON

πŸ“ - Converts JavaScript object notation to JSON JS to PHP πŸ”„ - Converts JavaScript arrays to PHP arrays

πŸ”„ - Converts JavaScript arrays to PHP arrays TSV to JSON πŸ“Š - Converts Tab-Separated Values to JSON

πŸ’» Number Systems

Binary to Decimal πŸ’» - Converts binary numbers to decimal

πŸ’» - Converts binary numbers to decimal Decimal to Binary πŸ’» - Converts decimal numbers to binary

πŸ’» - Converts decimal numbers to binary Decimal to Hex πŸ”’ - Converts decimal numbers to hexadecimal

πŸ”’ - Converts decimal numbers to hexadecimal Hex to Decimal πŸ”’ - Converts hexadecimal numbers to decimal

πŸ”’ - Converts hexadecimal numbers to decimal ASCII to Hex πŸ”€ - Converts ASCII text to hexadecimal

πŸ”€ - Converts ASCII text to hexadecimal Hex to ASCII πŸ”€ - Converts hexadecimal to ASCII text

πŸ”€ - Converts hexadecimal to ASCII text DIGI to ASCII πŸ”€ - Converts DIGI format to ASCII

🎨 Colors

Hex to RGB 🎨 - Converts hex colors to RGB

🎨 - Converts hex colors to RGB RGB to Hex 🎨 - Converts RGB colors to hex

🎨 - Converts RGB colors to hex Contrasting Color 🌈 - Finds contrasting color for given color

βœ‚οΈ Text Processing

Add Slashes πŸ’¬ - Adds slashes before quotes

πŸ’¬ - Adds slashes before quotes Remove Slashes 🚫 - Removes slashes before quotes

🚫 - Removes slashes before quotes Trim βœ‚οΈ - Removes whitespace from beginning and end

βœ‚οΈ - Removes whitespace from beginning and end Trim Start βœ‚οΈ - Removes whitespace from beginning

βœ‚οΈ - Removes whitespace from beginning Trim End βœ‚οΈ - Removes whitespace from end

βœ‚οΈ - Removes whitespace from end Collapse Whitespace πŸ“¦ - Collapses multiple whitespace into single spaces

πŸ“¦ - Collapses multiple whitespace into single spaces Remove Accents πŸ”€ - Removes accents and diacritics from text

πŸ”€ - Removes accents and diacritics from text Replace Smart Quotes πŸ’¬ - Replaces smart quotes with regular quotes

πŸ“ Line Operations

Join Lines πŸ”— - Joins all lines into a single line

πŸ”— - Joins all lines into a single line Join Lines with Comma πŸ”— - Joins lines with comma separator

πŸ”— - Joins lines with comma separator Join Lines with Space πŸ”— - Joins lines with space separator

πŸ”— - Joins lines with space separator Reverse Lines πŸ”„ - Reverses the order of lines

πŸ”„ - Reverses the order of lines Shuffle Lines 🎲 - Randomly shuffles the order of lines

🎲 - Randomly shuffles the order of lines Sort Lines πŸ“Š - Sorts lines alphabetically

πŸ“Š - Sorts lines alphabetically Natural Sort πŸ“Š - Sorts lines using natural sorting

πŸ“Š - Sorts lines using natural sorting Remove Duplicates πŸ—‘οΈ - Removes duplicate lines

πŸ“Š Statistics

Count Characters πŸ”’ - Counts the number of characters

πŸ”’ - Counts the number of characters Count Words πŸ“ - Counts the number of words

πŸ“ - Counts the number of words Count Lines πŸ“ - Counts the number of lines

πŸ“ - Counts the number of lines Calculate Size πŸ“ - Calculates the size of text in bytes

πŸ“ - Calculates the size of text in bytes Sum All Numbers βž• - Sums all numbers found in text

🌍 Unicode

To Unicode 🌍 - Converts text to Unicode escape sequences

🌍 - Converts text to Unicode escape sequences From Unicode 🌍 - Converts Unicode escape sequences to text

⚑ Utility

Reverse String πŸ”„ - Reverses the characters in text

πŸ”„ - Reverses the characters in text Shuffle Characters 🎲 - Randomly shuffles characters

🎲 - Randomly shuffles characters Lorem Ipsum πŸ“„ - Generates Lorem Ipsum placeholder text

πŸ“„ - Generates Lorem Ipsum placeholder text Generate Hashtag #️⃣ - Converts text to hashtag format

#️⃣ - Converts text to hashtag format Markdown Quote πŸ’¬ - Formats text as Markdown blockquote

πŸ’¬ - Formats text as Markdown blockquote List to HTML πŸ“‹ - Converts text lines to HTML list

πŸ“‹ - Converts text lines to HTML list Convert to Markdown Table πŸ“Š - Converts data to Markdown table

⏰ Date/Time

Date to Timestamp ⏰ - Converts date to Unix timestamp

⏰ - Converts date to Unix timestamp Date to UTC 🌐 - Converts date to UTC format

🌐 - Converts date to UTC format Time to Seconds ⏱️ - Converts time format to seconds

⚑ Development

Eval JavaScript ⚑ - Evaluates JavaScript code

πŸ“± Mobile Development

Android to iOS Strings πŸ“± - Converts Android strings to iOS format

πŸ“± - Converts Android strings to iOS format iOS to Android Strings πŸ“± - Converts iOS strings to Android format

πŸ›‘οΈ Security

URL Defang πŸ›‘οΈ - Defangs URLs for security analysis

πŸ›‘οΈ - Defangs URLs for security analysis URL Refang πŸ›‘οΈ - Refangs defanged URLs

πŸ“¦ Data Processing

PHP Unserialize πŸ“¦ - Unserializes PHP data

πŸ“¦ - Unserializes PHP data Sort JSON πŸ”€ - Sorts JSON object keys

πŸ”€ - Sorts JSON object keys Line Comparer πŸ” - Compares lines between texts

πŸ—ΊοΈ Geospatial

WKB to WKT πŸ—ΊοΈ - Converts Well-Known Binary to Well-Known Text

πŸ—ΊοΈ - Converts Well-Known Binary to Well-Known Text WKT to WKB πŸ—ΊοΈ - Converts Well-Known Text to Well-Known Binary

🐟 File/Path

Fish Hex Path Converter 🐟 - Converts Fish shell hex paths

πŸ“š Project Management

Create Project Glossary πŸ“š - Creates a project glossary in Markdown

⏰ Special