一時的に必要なリンクを素早く管理するためのRaycast Extension
VanishLinkは、短期間だけ必要なリンクを効率的に管理するためのRaycast Extensionです。Bookmarkするほどでもないけれど、ショートカットでアクセスしたいリンクを簡単に追加・管理できます。
クリップボードのURLをブックマークに追加します。
add-from-clipboardを実行
フォームでURLとタイトルを入力してブックマークを追加します。
addを実行
保存されたリンクを検索・管理します。
searchを実行
クリップボードからリンクの追加
vanishlink add-from-clipboardを実行
手動でリンクの追加
vanishlink addを実行
リンクの検索・開く
vanishlink searchを実行
リンクの削除
vanishlink searchでリンクを選択
Cmd + K）から「リンクを削除」を選択
src/
├── add-from-clipboard.ts # クリップボードからの追加コマンド
├── add.tsx # フォーム形式の追加コマンド
├── search.tsx # リンク表示・管理コマンド
└── lib/
├── bookmark-delete.ts # ブックマーク削除機能
├── bookmark-get.ts # ブックマーク取得機能
├── bookmark-save.ts # ブックマーク保存機能
├── fetch-page-title.ts # ページタイトル取得
├── is-expired.ts # 期限切れ判定
├── types.ts # 型定義
└── utils.ts # ユーティリティ関数
MIT License
n_seiji