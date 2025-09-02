StoreProAIiOSTeamsDevelopersChangelogBlogPricing
Log inDownload
Log in
Extension Icon

Vanishlink

Temporary link manager that vanishes links after inactivity
Avatarn-seiji
New
Install Extension
Overview

Vanishlink

VanishLink Icon

一時的に必要なリンクを素早く管理するためのRaycast Extension

概要

VanishLinkは、短期間だけ必要なリンクを効率的に管理するためのRaycast Extensionです。Bookmarkするほどでもないけれど、ショートカットでアクセスしたいリンクを簡単に追加・管理できます。

特徴

  • クリップボードからワンクリック追加: URLをクリップボードにコピーするだけで、簡単にリンクを追加
  • 自動タイトル取得: WebページのタイトルをMeta情報から自動取得
  • 高速検索: URLやタイトルで素早く検索可能
  • 設定可能な自動期限切れ: 設定可能な期間（1日～1年、デフォルト：2週間）アクセスのないリンクは自動削除
  • 直感的な操作: Raycastの標準的なUIで一貫した操作体験

コマンド

Add from Clipboard

クリップボードのURLをブックマークに追加します。

  • クリップボードにURLをコピー
  • add-from-clipboardを実行
  • Webページのタイトルが自動取得され、ブックマークに追加

Add Bookmark

フォームでURLとタイトルを入力してブックマークを追加します。

  • addを実行
  • フォームでURLとタイトルを入力
  • URLを入力するとタイトルが自動取得される（編集可能）
  • 送信してブックマークを保存

Open

保存されたリンクを検索・管理します。

  • searchを実行
  • リンクを検索（タイトルまたはURL）
  • Enterキーでリンクを開く
  • アクションパネルから削除も可能

使用方法

  1. クリップボードからリンクの追加

    • 追加したいWebページのURLをクリップボードにコピー
    • Raycastを開いてvanishlink add-from-clipboardを実行
    • 自動的にタイトルが取得され、ブックマークに追加されます

  2. 手動でリンクの追加

    • Raycastを開いてvanishlink addを実行
    • フォームでURLとタイトルを入力
    • URLを入力するとタイトルが自動取得される（編集可能）
    • 送信してブックマークを保存

  3. リンクの検索・開く

    • Raycastを開いてvanishlink searchを実行
    • 検索バーでリンクを検索
    • Enterキーでリンクを開く（最終アクセス日時が更新されます）

  4. リンクの削除

    • vanishlink searchでリンクを選択
    • アクションパネル（Cmd + K）から「リンクを削除」を選択

技術仕様

  • 対応プラットフォーム: macOS
  • 依存関係:
    • @raycast/api
    • @raycast/utils
    • node-html-parser
  • ストレージ: Raycast LocalStorage
  • 自動削除: 設定可能な期間（1日～1年、デフォルト：2週間）未アクセスのリンクは自動削除

ファイル構成

src/
├── add-from-clipboard.ts  # クリップボードからの追加コマンド
├── add.tsx               # フォーム形式の追加コマンド
├── search.tsx            # リンク表示・管理コマンド
└── lib/
    ├── bookmark-delete.ts # ブックマーク削除機能
    ├── bookmark-get.ts   # ブックマーク取得機能
    ├── bookmark-save.ts  # ブックマーク保存機能
    ├── fetch-page-title.ts # ページタイトル取得
    ├── is-expired.ts     # 期限切れ判定
    ├── types.ts          # 型定義
    └── utils.ts          # ユーティリティ関数

ライセンス

MIT License

作者

n_seiji

Compatibility
  • macOS
Categories
ProductivityWeb
Source code
View source
Report BugRequest Feature
People also like
JWT Decoder logo

JWT Decoder

Decode Your JSON Web Tokens – extract the header and data information from a JWT

Deep Research logo

Deep Research

Iterative Deep Research powered by Raycast AI Extensions.

Quit Applications logo

Quit Applications

Quit applications directly from Raycast

Product
StoreProTeamsPricingChangelogBrowser ExtensionDevelopersiOSWindowsAPI DocsManualTroubleshootingRaycast vs AlfredFAQ
Core Features
Raycast AIRaycast NotesRaycast FocusClipboard HistoryWindow ManagementSnippetsFile SearchQuicklinksCalculatorCalendarSystemEmoji Picker
Top Extensions
Design ToolsDeveloper ToolsPomodoro TimerProductivityProject ManagementTime ManagementTranscriptTranslationWork From HomeAI
Company
CareersManifestoPrivacy PolicyTerms of ServiceDPATrust CenterPress KitContact
Community
Community StoriesSlackX/TwitterGitHubDribbble
By Raycast
Try Raycast AIExplore SnippetsExplore QuicklinksPromptsChat Presetsray.soIcon MakerMerchWallpapers
Subscribe to our newsletter.

Get product updates and news in your inbox. No spam.

By submitting your email address, you agree to receive Raycast’s monthly newsletter. For more information, please read our privacy policy. You can always withdraw your consent.