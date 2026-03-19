Context7
Search Context7 libraries and documentation directly from Raycast.
What It Does
This extension lets you:
- Search Context7 libraries from Raycast
- Save libraries as favorites for quick access
- Create Raycast Quicklinks for specific libraries
- Search documentation context inside a library
- Copy or paste returned markdown content directly from Raycast
Setup
This extension requires a Context7 API key.
- Open Raycast Settings
- Go to
Extensions >
Context7
- Set
Context7 API Key
You can create an API key from the Context7 dashboard.