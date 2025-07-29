StoreProAIiOSTeamsDevelopersChangelogBlogPricing
Kozip

South Korea Postal Code Search
AvatarKyungwook, Park
Overview

KoZip - Raycast용 한국 우편번호 검색

English | 한국어

Postcodify API를 사용하여 한국 주소를 검색하는 Raycast 확장입니다. 다양한 형식의 한국 주소를 빠르게 찾고 복사할 수 있습니다.

주요 기능

  • 🔍 빠른 한국 주소 검색 - 실시간으로 한국 주소 검색 결과 제공
  • 📋 다양한 복사 옵션 - 여러 형식으로 주소 복사 가능
  • 🗺️ 지도 연동 - 카카오맵, 네이버 지도에서 위치 확인
  • 🚀 성능 최적화 - 지능형 캐싱으로 빠른 반복 검색

설치

  1. Raycast Store에서 확장 설치
  2. 또는 로컬 설치: 
    git clone https://github.com/kyungw00k/raycast-kozip-extension.git
cd raycast-kozip-extension
npm install
npm run dev

사용법

  1. Raycast를 열고 kz 또는 "KoZip" 입력
  2. 검색어 입력 (한국 주소, 건물명, 또는 우편번호)
  3. 결과를 보고 키보드 단축키로 다양한 작업 수행:

키보드 단축키

  • Enter: 한국 도로명 주소 (우편번호 포함) 복사
  • ⌘ + C: 영어 도로명 주소 (우편번호 포함) 복사
  • ⌘ + T: 도로명 주소와 지번 주소 전환
  • ⌘ + O: 카카오맵에서 열기
  • ⌘ + ⇧ + O: 네이버 지도에서 열기

주소 형식

확장에서 제공하는 다양한 주소 형식:

한국어 형식

  • 도로명 주소: (12345) 서울특별시 강남구 테헤란로 123
  • 지번 주소: (12345) 서울특별시 강남구 역삼동 123-45

영어 형식

  • 도로명 주소: 123 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul (12345)
  • 지번 주소: 123-45 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul (12345)

개발

자세한 개발 가이드는 DEVELOPMENT.md를 참조하세요.

빠른 시작

npm install
npm run dev

기여

  1. 저장소를 fork
  2. 기능 브랜치 생성: git checkout -b feature/새기능
  3. 변경사항 작성 및 테스트 추가
  4. 설명적인 커밋 메시지로 커밋
  5. Push 후 Pull Request 생성

라이선스

MIT License - 자세한 내용은 LICENSE 파일 참조.

크레딧

지원

문제가 발생하거나 제안사항이 있으면:

  1. 기존 이슈 확인
  2. 상세한 정보와 함께 새 이슈 생성
  3. 기능 요청은 enhancement 라벨 사용
