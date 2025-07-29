English | 한국어
Postcodify API를 사용하여 한국 주소를 검색하는 Raycast 확장입니다. 다양한 형식의 한국 주소를 빠르게 찾고 복사할 수 있습니다.
git clone https://github.com/kyungw00k/raycast-kozip-extension.git
cd raycast-kozip-extension
npm install
npm run dev
kz 또는 "KoZip" 입력
확장에서 제공하는 다양한 주소 형식:
(12345) 서울특별시 강남구 테헤란로 123
(12345) 서울특별시 강남구 역삼동 123-45
123 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul (12345)
123-45 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul (12345)
자세한 개발 가이드는 DEVELOPMENT.md를 참조하세요.
npm install
npm run dev
git checkout -b feature/새기능
MIT License - 자세한 내용은 LICENSE 파일 참조.
문제가 발생하거나 제안사항이 있으면: