Slack Templated Message

A Raycast Extension for sending messages to Slack channels using customizable templates.

Features

📝 Create and manage message templates

💬 Send messages to Slack channels

🧵 Thread reply support

📤 Import/Export templates

Setup

Install this extension from Raycast The extension uses OAuth for Slack authentication - click "Connect Slack" when prompted on first run

Usage

Creating Templates

Open Raycast and run Create Slack Template Enter template name (e.g., Daily Report ) Enter message content with available variables: {date} - Current date (YYYY-MM-DD)

- Current date (YYYY-MM-DD) {time} - Current time (HH:MM)

- Current time (HH:MM) {user} - Your Slack username Select destination channel Optionally set thread_ts to reply in a specific thread Save the template

Sending Messages

Open Raycast and run Send Slack Message Select a template to use The message will be sent to the pre-configured channel with the variables automatically replaced Press ⌘ + E to edit or ⌃ + X to delete the selected template

Template Management

Export

Run Export Templates Templates will be exported to ~/Downloads/slack-templates.json

Import