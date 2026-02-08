A Raycast extension for exploring Osquery tables, columns, and building queries.
|Command
|Description
|Search Tables
|Browse and search osquery tables with platform filters
|Find Column
|Find columns across tables and build JOIN queries
|Query Templates
|Common query templates organized by category
|Validate Query
|Validate SQL queries against the schema
|Preference
|Description
|Default
|Default Platform
|Filter tables by OS
|macOS
|Fleet URL
|Your Fleet server URL (optional)
|-
The extension includes osquery schema
5.21.0. To update:
npm run update-schema
See scripts/README.md for details.