[!IMPORTANT] This extension was developed entirely with the assistance of Claude Code and Gemini CLI, with no real coding skills from the author. Use at your own risk.

This Raycast extension allows you to quickly search for legal and financial information about a French company using its SIREN or SIRET number. It connects directly to the INPI API to provide up-to-date and reliable data.

🚀 Installation

Prerequisites

Raycast installed on macOS

Node.js 16+ and npm (for development)

INPI account with API access

Installation from Raycast Store

[Instructions to come once the extension is published]

Development Installation

Clone this repository: git clone https://github.com/fma16/french-company-search.git cd french-company-search Install dependencies: npm install Import the extension into Raycast: npm run dev

⚙️ Configuration

Getting INPI Credentials

Create an INPI Account Go to data.inpi.fr

Create an account if you don't have one

Log in to your personal space Request API Access In your personal space, navigate to the API section

Request access to the National Register of Companies API

Wait for approval Retrieve Your Credentials Once access is approved, note your username (email) and password

These credentials will be required to configure the extension

Configure the Extension in Raycast

Launch Raycast and search for "Search Company" On first use, Raycast will automatically open the preferences Enter your INPI credentials: INPI Username : Your INPI login email

INPI Password: Your INPI password The credentials are stored securely by Raycast

✨ Features

Search by SIREN or SIRET: Enter a 9-digit (SIREN) or 14-digit (SIRET) number to get company information

Enter a 9-digit (SIREN) or 14-digit (SIRET) number to get company information Complete Information: Company name, legal form, share capital, creation date, head office address

Company name, legal form, share capital, creation date, head office address Reliable RCS City: Automatically determines the competent commercial court registry based on the postal code

Automatically determines the competent commercial court registry based on the postal code Legal Representative: Identifies the main representative with correct grammatical agreement

Identifies the main representative with correct grammatical agreement Support for Sole Proprietors: Handles both legal entities and individuals

Handles both legal entities and individuals Formatted Summary: Text ready to copy-paste into your legal documents

Text ready to copy-paste into your legal documents Built-in Rate Limiting: Protection against API abuse with automatic retry

📋 Output Templates

The extension generates standardized French legal text using two different templates depending on the entity type:

Corporate Entity (Personne Morale)

La société [DENOMINATION] [FORME JURIDIQUE] au capital de [CAPITAL] € Immatriculée au RCS de [VILLE] sous le n° [NUMERO_RCS] Dont le siège social est situé [ADRESSE] Représentée aux fins des présentes par [REPRESENTANT] en sa qualité de [ROLE], dûment [habilité/habilitée].

Individual Entrepreneur (Personne Physique)

[Monsieur/Madame] [PRENOM] [NOM] [Né/Née](e) le [DATE] à [LIEU] De nationalité [NATIONALITE] Demeurant [ADRESSE] N° : [SIREN]

Data Sources

This extension relies on open and official data sources to ensure the quality of the information:

INPI API: The main company information (name, capital, representatives, etc.) is retrieved in real-time via the official API of the Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Datainfogreffe: To ensure the accuracy of the RCS (Trade and Companies Register) city of registration, the extension uses the Référentiel Communes - Greffes dataset. This dataset is provided by Datainfogreffe and is used in accordance with the Licence Ouverte / Open Licence.

🔧 Usage

Open Raycast and type "Search Company" or use your configured shortcut Enter the SIREN or SIRET of the desired company (9 or 14 digits) Press Enter to start the search View the results in the Raycast interface Copy the summary by pressing Cmd+C or using the "Copy to Clipboard" button

Accepted Formats

SIREN : 9 digits (e.g., 123456789 )

: 9 digits (e.g., ) SIRET: 14 digits (e.g., 12345678901234 ) - only the first 9 digits (SIREN) will be used

📸 Screenshots

Search Interface

Company Search Results

Company Details

Login Configuration

🔍 Troubleshooting

Common Issues

"Authentication failed"

✅ Check your INPI credentials in Raycast preferences

✅ Ensure your INPI account has API access

✅ Test the connection directly on the INPI website

✅ Contact INPI support if the problem persists

"Company not found"

✅ Check the SIREN/SIRET format (9 or 14 digits only)

✅ Make sure the company exists and is active

✅ Some companies may have incomplete data in the API

"Rate limit exceeded"

✅ Wait a few minutes before searching again

✅ The extension automatically limits to 30 requests per minute

✅ The automatic retry will handle re-sending the request

"Network error"

✅ Check your internet connection

✅ Check if the INPI website is accessible

✅ Restart Raycast if necessary

Support and Debugging

Development Mode

In development mode, the extension logs additional information to the console:

# View Raycast logs tail -f ~/Library/Logs/Raycast/raycast.log

Reporting an Issue

If you encounter a bug:

Enable development mode with npm run dev Reproduce the issue Check the console logs Open an issue on GitHub with the details

🤝 Contributing

Contributions are welcome!

Contribution Workflow

Fork the project Create a feature branch ( git checkout -b feature/new-feature ) Commit your changes ( git commit -m 'feat: add new feature' ) Push to the branch ( git push origin feature/new-feature ) Open a Pull Request

Code Standards

Use strict TypeScript

Follow the configured ESLint conventions

Add tests for new features

Document public APIs

Use conventional commits

🧪 Testing

This extension features a comprehensive testing architecture with hybrid CI/CD strategy, built-in performance monitoring, and complete troubleshooting diagnostics. See TESTING_GUIDE.md for complete details.

Quick Testing Commands

# Unit tests (fast, no network) npm run test :unit # Integration tests with mocked data (CI/CD compatible) npm run test :integration # Performance tests (benchmarks) npm run test :performance # Complete test suite npm run test :full

Local Testing with Real API

# Tests with real INPI API (uses Raycast preferences automatically) npm run test :integration:real # Or with environment variables INPI_USERNAME=your_user INPI_PASSWORD=your_pass npm run test :integration:real

CI/CD Testing Strategy

GitHub Actions : Uses pre-recorded mock data ( assets/mocked-api-responses.json )

: Uses pre-recorded mock data ( ) Local Development : Can use real API with your INPI credentials

: Can use real API with your INPI credentials Smart Credential Detection : Automatically tries Raycast preferences → environment variables → mocked data

: Automatically tries Raycast preferences → environment variables → mocked data Network Resilience: Robust handling of temporary API outages

Test Coverage

Test Type Count Execution Time Coverage Unit Tests 56 ~0.4s Core business logic Integration Tests (Mocked) 25 ~2.9s End-to-end workflows Performance Tests 6 ~0.3s Speed & memory benchmarks Total 87 ~3.6s Complete functionality

Generating Mock Dataset

# Navigate to local directory cd local / # Run the dataset generator (requires INPI credentials) npx ts-node generate-mock-dataset.ts

The mock dataset contains real API responses from 10 different company types (SA, SARL, SAS, Auto-entrepreneur, etc.) for comprehensive testing coverage.

📝 Technical Architecture

Security

Rate limiting : 30 requests/minute with exponential backoff

: 30 requests/minute with exponential backoff Credential validation : Client-side email format validation

: Client-side email format validation No sensitive logging : No sensitive data is logged in production

: No sensitive data is logged in production Secure storage: Credentials encrypted by Raycast

Performance

Lazy loading : On-demand loading of configurations

: On-demand loading of configurations Caching : Caching of role and registry mappings

: Caching of role and registry mappings Smart retry : Automatic retry with exponential backoff

: Automatic retry with exponential backoff Strict types : Elimination of runtime errors via TypeScript

: Elimination of runtime errors via TypeScript Optimized data : 84% file size reduction for greffe mappings (1.5MB → 251KB)

: 84% file size reduction for greffe mappings (1.5MB → 251KB) Fast lookups: Average 0.004ms lookup time with binary search algorithm

Reliability

Robust error handling : Specific and actionable error messages

: Specific and actionable error messages Graceful fallbacks : Default values for missing data

: Default values for missing data Runtime validation: Verification of API response structure

🏛️ Greffe Data Management

The extension uses court registry (greffe) data to determine the correct RCS registration city for companies. This system has been optimized for performance and maintainability.

Data Source

Primary Source : Datainfogreffe Référentiel Communes-Greffes

: Datainfogreffe Référentiel Communes-Greffes License : Open License / Licence Ouverte

: Open License / Licence Ouverte Format : CSV with postal codes mapped to court registries

: CSV with postal codes mapped to court registries Update Frequency: Quarterly recommended (data changes infrequently)

Optimization Details

File Size Reduction : Original 1.5MB → Compressed 251KB (84% reduction)

: Original 1.5MB → Compressed 251KB (84% reduction) Data Efficiency : 28,136 entries → 6,337 compressed entries (77% reduction)

: 28,136 entries → 6,337 compressed entries (77% reduction) Performance : Average lookup time 0.004ms with binary search on ranges

: Average lookup time 0.004ms with binary search on ranges Algorithm: Range-based compression with fallback to individual mappings

Data Build Process

# Compress existing greffe data (one-time or after updates) npm run compress-greffes # Build new greffe index from CSV source (when available) npm run build-greffes

File Structure

assets/ ├── greffes-index.json # Original full dataset (1.5MB) ├── greffes-index-compressed.json # Optimized dataset (251KB) └── role-mappings.json # Legal role mappings data/ └── referentiel.csv # Source CSV (when updating data) scripts/ └── compress-greffes.ts # Compression utility

Updating Greffe Data

Download Latest Data Visit Datainfogreffe Open Data

Download CSV export as data/referentiel.csv Rebuild Index npm run build-greffes # Generate from CSV npm run compress-greffes # Compress for performance npm run test # Validate accuracy Validate Changes Compression script validates 100% lookup accuracy

Performance tests ensure sub-10ms response times

Build process logs compression statistics

Technical Implementation

The system uses a hybrid approach:

Ranges : Consecutive postal codes with same greffe (e.g., 75001-75999 → PARIS)

: Consecutive postal codes with same greffe (e.g., 75001-75999 → PARIS) Singles : Isolated codes that don't benefit from ranges

: Isolated codes that don't benefit from ranges Binary Search : O(log n) lookup performance for ranges

: O(log n) lookup performance for ranges Fallback: Automatic fallback to original format if compressed data unavailable

