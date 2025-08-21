Crypto Search Raycast Extension
A Raycast extension for quickly searching crypto addresses and transactions across Solana and EVM chains.
Features
- Multi-chain Support: Solana, Ethereum, BSC, and Base
- Smart Detection:
- Automatically detects if an address is a token or wallet
- Routes to appropriate GMGN page (token vs address)
- For EVM addresses, checks across multiple chains for token contracts
- Falls back to checking native balance if not a token
- Transaction Support: Direct links to block explorers for transaction hashes
- Configurable: Choose between GMGN or block explorer as default target
Usage
- Open Raycast
- Search for "Search Crypto Address"
- Enter:
- A Solana address (token or wallet)
- An EVM address (Ethereum/BSC/Base)
- A transaction hash
The extension will:
- For tokens: Open GMGN token page (e.g.,
https://gmgn.ai/sol/token/...)
- For wallets: Open GMGN address page (e.g.,
https://gmgn.ai/sol/address/...)
- For transactions: Open the appropriate block explorer
Configuration
In Raycast preferences, you can set the default target:
- GMGN (default): Opens addresses on gmgn.ai
- Block Explorer: Opens addresses on chain-specific explorers (Solscan, Etherscan, etc.)
Examples
Solana Token
Input:
DAauoRhXGTdPEQZvimj81ahwMT54i4QsCXX6aR7fZDWr
Output: Opens
https://gmgn.ai/sol/token/DAauoRhXGTdPEQZvimj81ahwMT54i4QsCXX6aR7fZDWr
EVM Token on Base
Input:
0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b
Output: Opens
https://gmgn.ai/base/token/0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b
Transaction Hash
Input:
0x123... or
abc123... (64-66 chars)
Output: Opens appropriate block explorer transaction page