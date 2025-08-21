StoreProAIiOSTeamsDevelopersChangelogBlogPricing
Overview

Crypto Search Raycast Extension

A Raycast extension for quickly searching crypto addresses and transactions across Solana and EVM chains.

Features

  • Multi-chain Support: Solana, Ethereum, BSC, and Base
  • Smart Detection:
    • Automatically detects if an address is a token or wallet
    • Routes to appropriate GMGN page (token vs address)
    • For EVM addresses, checks across multiple chains for token contracts
    • Falls back to checking native balance if not a token
  • Transaction Support: Direct links to block explorers for transaction hashes
  • Configurable: Choose between GMGN or block explorer as default target

Usage

  1. Open Raycast
  2. Search for "Search Crypto Address"
  3. Enter:
    • A Solana address (token or wallet)
    • An EVM address (Ethereum/BSC/Base)
    • A transaction hash

The extension will:

  • For tokens: Open GMGN token page (e.g., https://gmgn.ai/sol/token/...)
  • For wallets: Open GMGN address page (e.g., https://gmgn.ai/sol/address/...)
  • For transactions: Open the appropriate block explorer

Configuration

In Raycast preferences, you can set the default target:

  • GMGN (default): Opens addresses on gmgn.ai
  • Block Explorer: Opens addresses on chain-specific explorers (Solscan, Etherscan, etc.)

Examples

Solana Token

Input: DAauoRhXGTdPEQZvimj81ahwMT54i4QsCXX6aR7fZDWr Output: Opens https://gmgn.ai/sol/token/DAauoRhXGTdPEQZvimj81ahwMT54i4QsCXX6aR7fZDWr

EVM Token on Base

Input: 0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b Output: Opens https://gmgn.ai/base/token/0x22af33fe49fd1fa80c7149773dde5890d3c76f3b

Transaction Hash

Input: 0x123... or abc123... (64-66 chars) Output: Opens appropriate block explorer transaction page

