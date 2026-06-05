Yandex Telemost
Create and join Yandex Telemost meetings directly from Raycast.
Commands
- New Meeting — Opens Telemost, automatically clicks "Создать видеовстречу", and copies the meeting URL to your clipboard.
- New Meeting and Refocus — Same as above, but returns focus to the previous app after copying the link.
- Join Meeting — Enter a meeting link or code to open it instantly.
Setup
Enable JavaScript from Apple Events in your browser
New Meeting uses AppleScript to automate your browser. You need to enable JavaScript from Apple Events once:
Chrome / Helium / Brave / Edge / Arc and other Chromium-based browsers:
Menu bar → View → Developer → Allow JavaScript from Apple Events
Safari:
- Safari → Settings → Advanced → enable "Show features for web developers"
- Menu bar → Develop → Allow JavaScript from Apple Events
After enabling, restart your browser. This is a one-time setup.
Supported Browsers
Chrome, Safari, Helium, Arc, Brave, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Zen Browser, Chromium, Dia