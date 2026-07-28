Manage Tesla dashcam and Sentry clips — merge split recordings into continuous videos, or remove merged output folders.
brew install ffmpeg
The extension auto-detects common Homebrew paths (
/opt/homebrew/bin/ffmpeg,
/usr/local/bin/ffmpeg). You can also set a custom path in preferences.
|Command
|Description
|Tesla Clips
|Scan folders for Tesla clip events, merge split recordings, or remove merged outputs
Tesla writes dashcam and Sentry footage as one-minute
.mp4 segments per camera inside event folders. Filenames follow this pattern:
YYYY-MM-DD_HH-MM-SS-<camera>.mp4
Example cameras include
front,
back,
left_repeater, and
right_repeater. This extension groups those segments by event and camera, then concatenates them into one continuous file per camera.
.mp4 segments). Already-merged outputs are detected during scan.
merged/ subdirectory inside each event folder, or to a custom output root. When existing merged files are detected, a review screen lets you choose per camera whether to skip or overwrite.
|Preference
|Description
|Default Source Folder
|Used when no Finder folders are selected
|Output Root Folder
|Optional custom location for merged files (default:
<event>/merged/)
|ffmpeg Binary
|Path to ffmpeg executable
|Overwrite Existing Merged Files
|Replace existing merged outputs when merging
|Delete Original Split Clips After Merge
|Trash source segments after a successful merge
|Open Output Folder After Merge
|Open the first output folder in Finder when a merge completes
|Enable Debug Logging
|Verbose logs in Raycast command logs
.mp4 files.
npm install
npm run dev
npm run validate