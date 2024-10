ProtonDB

Game information for Proton, Linux, Steam Deck, and SteamOS.

Features

Browse game scores at ProtonDB

API

This extensions follows Raycast Cross-Extension Conventions.

You can use crossLaunchCommand or built-in launchCommand to call this extension.

Example

import { crossLaunchCommand } from "raycast-cross-extension" ; crossLaunchCommand ({ name : "browse" , type : LaunchType . UserInitiated , extensionName : "protondb" , ownerOrAuthorName : "litomore" , context : { steamAppName : "Black Myth: Wukong" , }, });

License

MIT